Usa,aereo atterra con ala rotta

00:38 - Panico su un volo Delta da Orlando in Florida ad Atlanta in Georgia. Mentre era in quota, l'aereo ha perso un pezzo di ala. Si tratta di un pannello di dimensioni piuttosto grandi, circa due metri e mezzo per un metro e mezzo. A bordo 179 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, tutti illesi. Secondo il portavoce della Delta, l'aereo è riuscito ad atterrare all'aeroporto di Atlanta. In corso indagini per capire cosa abbia causato il distaccamento.