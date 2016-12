Usa, abbandona la figlia di pochi mesi in metropolitana: shock a Manhattan

12:20 - Non c'è alcuna spiegazione razionale per ciò che è avvenuto all'interno della metropolitana di Manhattan, New York, dove una donna ha abbandonato una bambina di pochi mesi su una banchina. La piccola è in buona salute ma la vicenda ha scioccato l'intera città.

L'episodio è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso della metro che mostra come una giovane afroamericana tra i venti e i trent'anni, presumibilmente la madre, si trovasse su un treno in viaggio, quando, arrivati alla stazione di Columbus Circle, all'apertura delle porte, ha spinto il passeggino sulla banchina ed è poi risalita sul vagone lasciando lì la piccola. I presenti hanno raccontato di non essersi resi subito conto della gravità della situazione e del gesto estremo della donna e per questo hanno aspettato inutilmente per venti minuti che tornasse. La polizia ha diffuso le foto della bambina nella speranza che la madre torni a prendere la figlia.