Usa, a 4 anni sopravvive ad un delicato intervento e vede il paradiso

12:48 - Ha tutta l'aria di essere un normale quattordicenne ma così non è. Colton Burpo, giovane ragazzo del Nebraska, può vantare un privilegio unico: ha visto il paradiso. Sono passati dieci anni da quell'intervento per una peritonite che rischiava di ucciderlo e invece da quel momento Colton ha cominciato a rendere pubblica la sua esperienza irripetibile. Con dovizia di particolari descrive l'aldilà in tutte le sue forme raccontando anche aneddoti su Gesù. Parla anche di una sua sorellina mai nata per via di un aborto spontaneo di cui non era mai stato messo a conoscenza. Il suo racconto è talmente straordinario da essere diventato uno dei maggiori best-seller americani su cui si baserà la trama di un film prossimamente nelle sale dal nome "Il paradiso esiste" che otterrà sicuramente un grande successo tra il popolo americano. Non mancano però le polemiche dei più maliziosi che sostengono che si tratti solo di una semplice trovata di marketing, certamente un "divino suggerimento".