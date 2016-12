Usa, a 100 anni insegna ancora

12:31 - Ha iniziato tardi a insegnare e, quindi, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Agnes Zhelesnik, vispa signora di ben cent'anni, detiene il record di maestra più anziana d'America. Al posto di godersi un meritato riposo, la donna lavora a tempo pieno: 35 ore a settimana di economia domestica. Da quando suo marito è deceduto (19 anni fa) ha deciso di dedicarsi alle sue ambizioni che, aveva abbandonato in passato per stargli accanto. In perfetta forma, la docente, insegna ai bambini a cucire, preparare una torta e i principi di un'alimentazione equilibrata. La signora Agnes non si sente stanca quindi la pensione può aspettare...