Usa, 74enne liberata dopo oltre 30 anni di carcere: era innocente

09:41 - Una donna americana di 74 anni, Mary Virginia Jones, in carcere per 32 anni per un crimine che non ha mai commesso, è stata rilasciata grazie alla perseveranza di un pugno di studenti di diritto. La donna era stata condannata nel 1981 per omicidio, sequestro di persona e furto. Il giudice William Ryan della Corte superiore di Los Angeles ha però annullato le sue condanne e ne ha ordinato il rilascio.

La settantaquattrenne, soprannominata 'madre Mary' dai suoi amici e familiari, era stata considerata complice nell'omicidio di uno spacciatore, perpetrato dal suo allora compagno Mose Willis.



Ma secondo gli studenti di legge presso la University of Southern California (Usc), che hanno difeso il caso della Jones in tribunale, Willis aveva puntato una pistola alla testa della moglie per costringerla a condurre la vittima in un vicolo, dove lui gli ha sparato.



"E' surreale, è il giorno che aspetto da una vita", ha dichiarato la donna dopo l'annuncio della sentenza da parte del giudice