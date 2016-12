Usa, 5 fratellini scomparsi trovati morti: pesanti sospetti sul padre

13:02 - Un 32enne del South Carolina è stato arrestato con l'accusa di abbandono di minori, ma su di lui pesa il sospetto di aver ucciso i suoi cinque figli e, dopo aver guidato per ore, di averne scaricato e sepolto i corpi, avvolti in sacchetti dell'immondizia, in un campo in una zona rurale dell'Alabama. E' stato lo stesso Timothy Ray Jones Jr a portare gli investigatori nel luogo dove sono stati trovati i corpi dei bambini.

I cinque bambini, tutti di età compresa fra uno e otto anni, erano stati segnalati come scomparsi dalla madre il 3 settembre.



Jones è stato arrestato dopo che, durante un controllo a un posto di blocco, nella sua auto sono state trovate sostanze chimiche per la produzione di metanfetamine. Controllando i precedenti dell'uomo è quindi emerso come fosse ricercato per sottrazione di minori. L'uomo, divorziato dalla moglie, aveva ottenuto l'affidamento congiunto.