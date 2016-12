Usa 2016, Clinton: ci sto pensando

06:02 - Ancora non ha sciolto la riserva sulla sua partecipazione alle presidenziali del 2016, ma Hillary Clinton ha partecipato ad un evento pubblico nel cruciale Stato dell'Iowa, dove nel 2008 fu sconfitta da Barack Obama nel caucus per le primarie democratiche. In molti hanno visto un "segnale", anche perché si tratta dello Stato dove di solito inizia la sfida per le primarie. "E' vero, sto pensando", alla corsa alla Casa Bianca, ha annunciato la Clinton.