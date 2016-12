Usa, 16enne scappa di casa e vola alle Hawaii nel vano ruote di un aereo

08:51 - Un 16enne è sopravvissuto a un viaggio clandestino, nascosto nel vano ruote di un aereo, volando per cinque ore sull'Oceano Pacifico dalla California alle Hawaii alle temperature gelide di 11mila metri di altitudine e in mancanza di ossigeno. Lo fa sapere il portavoce dell'Fbi, Tom Simon, a Honolulu. Il giovane era scappato di casa dopo una lite.

Il 16enne è stato scoperto nell'aeroporto Kahului dell'isola di Maui, senza documenti di identità ed è stato interrogato. Le riprese delle telecamere di sicurezza dello scalo Mineta San José, in California, hanno mostrato che il ragazzo ha aperto un varco nelle barriere e ha raggiunto il volo 45 della Hawaiian Airlines, dove si è nascosto.



Non sarà incriminato e sarà affidato ai servizi di protezione dell'infanzia. "E' rimasto privo di coscienza per gran parte del viaggio. Il ragazzino è fortunato a essere vivo", ha detto il portavoce.



I precedenti "clandestini dell'aria" - Ad agosto scorso un giovane nigeriano di 13 anni era sopravvissuto a un viaggio di 35 minuti nascosto nel vano ruote di un volo interno. Altri che hanno tentato imprese simili hanno invece perso la vita, tra cui nel 2010 un 16enne su un aereo diretto da Charlotte in North Carolina a Boston e nel 2012 un uomo precipitato nelle strade di Londra mentre un volo proveniente dall'Angola iniziava l'atterraggio.