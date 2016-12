01:14 - Sale ad almeno 13 il bilancio delle vittime della supertempesta che si è abbattuta sul nordest degli Stati Uniti, portando neve e temperature polari in almeno 22 Stati. Le autorità ribadiscono che in queste ore il pericolo maggiore è rappresentato dal ghiaccio, che rende molto rischiosa la circolazione sulle strade. In alcune zone le temperature sono vicine ai 30 gradi sotto lo zero.