Usa, 11 morti per maltempo

21:29 - Si aggrava il bilancio dell'ondata di maltempo che ha investito gli Stati Uniti. I morti provocati da quella che i media americani definiscono "monster storm" sono saliti a undici, quasi tutti deceduti in incidenti stradali. Sono 100 milioni le persone che in 22 Stati Usa sono interessate dalla supertempesta caratterizzata da temperature polari fino a 30 gradi sotto lo zero. Quasi 5mila i voli cancellati per la chiusura dei principali scali.