18:42 - Il governatore del New Jersey, Chris Christie, è al centro di un'indagine sull'utilizzo dei fondi erogati per i soccorsi dopo l'uragano Sandy del novembre 2012. Gli investigatori starebbero verificando se siano stati usati in modo improprio. Solo pochi giorni fa, Christie era rimasto coinvolto nello scandalo del George Washington Bridge, il ponte che sarebbe stato chiuso per creare problemi a un suo avversario politico.