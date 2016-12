8 marzo 2014 Una donna europea su tre ha subito violenza. In Danimarca una su due Il rapporto shock della European union agency for fundamental rights. Donne italiane un po' più fortunate: sono sotto la media Tweet google 0 Invia ad un amico

08:00 - Una donna su tre ha ricevuto una qualche forma di abuso fisico dall’età di 15 anni. Non in un paese sottosviluppato, ma nell'Unione Europea. Il 10% ha subito un tipo di violenza sessuale che nel 5% dei casi è diventata stupro vero e proprio. Sono questi i numeri shock del rapporto "Violenza contro le donne" realizzato dalla European union agency for fundamental rights (FRA). Nell’indagine sono state coinvolte 42mila donne, di età compresa tra i 18 e i 74 anni, intervistate in 28 paesi dell’Unione Europea.

Non si salvano nemmeno i Paesi famosi per la loro parità di genere. Il numero maggiore di abusi riguarda i paesi scandinavi. La Danimarca è la peggiore: il 52% delle donne danesi ha provato la violenza fisica, sessuale o psicologica dall’età di 15 anni. Al secondo posto si piazza la Finlandia seguita dalla Svezia. L’Italia si colloca sotto la media europea: 27% di donne coinvolte in fenomeni di violenza su una media del 33%.