10 marzo 2014 Un secondo al giorno di vita

prima e dopo la guerra in Siria Il video di Save The Children mostra come il conflitto abbia cambiato l'esistenza di una bambina. E l'organizzazione avverte: "Il fatto che non stia succedendo qui, non vuol dire che non possa accadere" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:01 - Un minuto e trentatré secondi. I primi trentatré secondi di gioia, di feste di compleanno, di candeline sulla torta, di passeggiate in bicicletta e di giri in altalena: la vita normale di una bambina. Poi, all'improvviso, la guerra. E la vita della piccola britannica viene stravolta. "Most Shocking Second a Day Video", campagna di Save The Children, è stato visto da quasi 22 milioni di persone su YouTube.

Il video, ideato per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma della guerra in Siria e sui tanti bambini che vi sono coinvolti, mostra "la vita di una bambina che, da un compleanno all'altro, viene stravolta a causa della guerra. Questo - commenta l'organizzazione - sta facendo la guerra ai bambini siriani e il fatto che non succeda qui, non significa che non stia accadendo". Ecco allora l'idea di simulare come cambierebbe l'esistenza di una bambina britannica se la guerra, all'improvviso, scoppiasse a Londra.



Immagini forti, che colpiscono allo stomaco. E che invitano a riflettere.