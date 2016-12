1 maggio 2014 Un app contro le diversità: ecco le emoticon di colore, Start-Up africana batte Apple Un'azienda con sede nelle Mauritius ha lanciato le faccine tre settimane fa. I download sono già 16mila, la maggior parte dagli Stati Uniti Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Non potete fare a meno delle emoticon per comunicare con i vostri amici? Proprio nei giorni in cui si parla tanto di razzismo, arriva da una Start-Up africana un modo divertente e singolare per dare un calcio alle diversità. La Oju Africa, azienda con sede nelle Mauritius, è stata la prima al mondo a progettare le simpatiche faccine di colore. I download sono già stati 16mila, la maggior parte dagli Stati Uniti.

Un'idea nata alla fine del 2012 - Una piccola Start-Up ha battuto Apple e può fregiarsi del titolo di prima azienda a lanciare le emoticon di colore. Come spiegato alla CNN da Alpesh Patel, chief executive di Oju Africa, l'idea è nata alla fine del 2012 e ci sono voluti quasi un anno e mezzo per farla diventare realtà. Dopo le lamentele di Miley Cyrus e dell'attore Tahj Mowry di fine marzo per la mancanza di emoticons multirazziali, inoltrate a Tim Cook (CEO di Apple) da Joey Parker (MTV Act blogger) e la risposta del colosso americano che si era detto d'accordo, la Start-Up africana ha dovuto accelerare i tempi e anticipare il lancio delle nuove icone previsto per il 10 aprile.



Oltre 16mila download - Le faccine sono state progettate per funzionare su tutte le piattaforme Android e saranno presto disponibili anche su iOS. Il successo sembra assicurato, visto che finora sono già stati effettuati più di 16.000 download, la maggior parte dei quali negli Stati Uniti.



Patel è davvero orgoglioso di quanto fatto dalla sua azienda: "Abbiamo sviluppato qualcosa di molto particolare e molto innovativo. Queste ultime tre settimane sono state un grande successo, che pensiamo possa davvero aiutare a dare una spinta all'innovazione africana. Non sono molte le cose che esportiamo dall'Africa, che si possono vendere all'estero, la maggior parte qui da noi da Oltreocenano.