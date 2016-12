Un 23enne americano finge di essere morto pur di sfuggire al matrimonio

08:57 - Pur di sfuggire al matrimonio è arrivato a fingere di essere morto. Protagonista un 23enne americano, Tucker Blandford, che ha ingannato la sua fidanzata, Alex Lanchester, una 23enne inglese. I due si sono conosciuti in Connecticut al college, si sono innamorati e il 15 agosto si sarebbero dovuti sposare. Quando Alex è tornata dalla sua famiglia in Inghilterra, però, ha ricevuto una telefonata sconvolgente che annunciava la morte del futuro marito.

A fare la telefonata è stato lo stesso Tucker, camuffando la voce e fingendo di essere suo padre. "Ciao Alex, sono il papà di Tucker. Non c'è un modo semplice di dirtelo, mio figlio è morto in un tragico incidente d'auto". Parole che hanno sconvolto la giovane, gettandola nella disperazione.



Quando la ragazza ha deciso di andare dai genitori di Trucker per far loro le condoglianze ha scoperta l'amara verità. Non c'era stato nessun incidente, il suo fidanzato non era morto, era tutta una messinscena. Anche i genitori del 23enne erano all'oscuro di tutto. Alex ora è sconvolta e ammette: "Ci vorrà molto tempo perché ritorni a fidarmi degli uomini e non so nemmeno se mai ci riuscirò".