25 febbraio 2014 Uganda, un importante giornale locale pubblica la lista nera dei gay: "Scoperti!" Dopo la legge omofoba firmata dal presidente Yoweri Museveni continua la persecuzione omosessuale del governo del Paese africano Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:26 - Uno dei principali giornali dell'Uganda, il Red Pepper, ha pubblicato una lista dei duecento "top gay" del Paese con nomi e cognomi. La lista è stata pubblicata in prima pagina con il titolo "Scoperti!" all'indomani della firma della legge anti-omosessuali da parte del presidente Yoweri Museveni, che li ha definiti "disgustosi".

La condanna americana - Una forte condanna alla legge anti-gay in Uganda è stata espressa dal segretario di Stato americano John Kerry, il quale ha anche avvertito: gli Usa potrebbero tagliare gli aiuti al Paese. Il presidente dello Stato africano ha infatti messo la sua firma alla normativa pesantemente omofoba e Kerry ha definito questo gesto "tragico per l'Uganda e per tutti coloro ai quali stanno a cuore i diritti umani".