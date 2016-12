Ue: "Vere le elezioni in Ucraina"

16:11 - All'indomani delle elezioni presidenziali in Ucraina, l'Unione europea si dice soddisfatta. "Sono state vere consultazioni, in linea con gli impegni internazionali. Nonostante l'ambiente ostile in due regioni orientali, sono state rispettate le libertà fondamentali", si legge in una nota firmata da Josè Manuel Barroso ed Herman Van Rompuy. Per i vertici dell'Ue, "è un importante passo avanti verso la riduzione delle tensioni".