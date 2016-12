Ue, salta la conferenza Renzi-SchulzPrima confermata, poi l'annullamento

18:04 - Prima salta, poi viene riconfermata e infine di nuovo annullata la conferenza stampa del premier, Matteo Renzi, dopo l'intervento in plenaria per presentare il programma del semestre di presidenza italiana dell'Ue. L'incontro con il presidente del parlamento europeo, Martin Schulz, era scomparsa in mattinata dal programma della giornata. Poi il dietro front e nel tardo pomeriggio il nuovo stop.

"Non è la prima volta. Non è perché non vogliamo ma eccezionalmente ed esclusivamente a causa di restrizioni di orario del premier", aveva detto Schulz. "Normalmente si tiene sempre una conferenza stampa, ma più volte ci sono state delle presentazioni della presidenza in cui non ci sono state conferenze stampa all'inizio e ci sono state alla fine", ha aggiunto.



Il premier italiano dopo l'intervento al Parlamento europeo, aveva annunciato che sarebbe rientrato a Roma dove era previsto alle 20.30 l'intervento in diretta ala trasmissione "Porta a Porta". A chi aveva chiesto se è "normale" che il premier consideri la partecipazione ad un programma delle televisione italiana "più importante" del tenere la conferenza stampa al Parlamento europeo, Martin Schulz aveva replicato: "Voi avete più informazioni di me. Non sta a me commentare gli orari e l'agenda del primo ministro. Matteo Renzi, ai miei occhi e per la mia esperienza, è un uomo che lavora in modo molto aperto con la stampa. Condividerete certamente la mia opinione che Matteo Renzi di certo non si nasconde né in Italia né qui. Ho quindi piena fiducia nel primo ministro che ha certamente degli impegni e che qui ha un programma assolutamente concentrato".