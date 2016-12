Ue: "Referendum Ucraina illegale"

21:40 - La Ue considera "illegali" e "non riconosce il risultato" dei cosiddetti referendum organizzati dai separatisti filorussi a Luhansk e Donetsk. Lo afferma la portavoce dell'Alto rappresentante per gli Affari esteri, Catherine Ashton, aggiungendo che "coloro che hanno organizzato le consultazioni non hanno legittimità democratica e la loro organizzazione va contro gli obiettivi della Dichiarazione Comune di Ginevra per diminuire le tensioni".