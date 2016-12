Ue: punire clienti, non prostitute

16:32 - Punire i clienti delle prostitute, ma non chi si prostituisce. Secondo l'assemblea del Consiglio d'Europa questo metodo, adottato da anni in Svezia, "è il modo più efficace per prevenire e lottare contro il traffico di esseri umani". A tal fine, nel rapporto su prostituzione e schiavitù moderna in Europa, votato a larga maggioranza dall'assemblea, si invitano gli Stati membri a "valutare la penalizzazione dell'acquisto di servizi sessuali".