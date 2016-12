Ue: preoccupazione per casi Ebola

16:24 - "Preoccupazione" per la diffusione dell'Ebola in Africa, ma anche un appello a non isolare i Paesi colpiti esercitando i necessari controlli e seguendo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). E' quanto emerso al summit dei leader dei 28 Paesi Ue a Bruxelles. Intanto, la Liberia, il Paese più colpito dal virus letale, ha annunciato il divieto di sbarco dei marinai nei propri porti fino a quando l'epidemia non sarà sotto controllo.