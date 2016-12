14:16 - "Non commentiamo questa congettura. Lo stato delle finanze pubbliche sarà analizzato in autunno". Così Simon O'Connor, portavoce del commissario Ue per gli Affari economici, commenta l'ipotesi avanzata da La Repubblica su un negoziato segreto di Roma con l'Ue per una maggiore flessibilità e la riduzione di alcuni parametri del fiscal compact.