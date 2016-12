Ue: "Mosca riduca truppe a confine"

12:01 - Angela Merkel e Francois Hollande hanno chiesto a Mosca di ridurre drasticamente la presenza delle truppe russe alla frontiera ucraina, in una dichiarazione congiunta, al termine di un incontro informale in Germania. Inoltre, il cancelliere tedesco e il presidente francese hanno anche esortato Kiev a non dar vita ad "azioni offensive" contro gli attivisti filorussi prima delle elezioni presidenziali, previste il 25 maggio in Ucraina.