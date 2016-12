Ue, Merkel: "Patto di stabilità grande occasione, usare limiti e flessibilità"

12:05 - "Il patto di stabilità e crescita è un presupposto straordinario" per risolvere i problemi della Ue. A dirlo è il cancelliere tedesco, Angela Merkel. "Il patto stabilisce un chiaro indirizzo e limiti da una parte, e un'ampia serie di strumenti di flessibilità dall'altra - ha detto parlando al Bundestag -. Dobbiamo usarli entrambi, esattamente come abbiamo fatto in passato".

Le parole della Merkel giungono in risposta anche a chi, come il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, o il ministro dell'Economia tedesco, Wolfgang Schauble, continua a considerare "grave", anzi "un fatale errore", allentare le maglie del patto di stabilità.



"La lotta alla disoccupazione è il problema più urgente in Europa", ha poi sottolineato la Merkel. "La Germania - ha osservato - resta l'ancora di stabilità e motore di crescita per l'intera Eurozona".



Nel suo intervento al Parlamento tedesco il cancelliere ha infine affermato: "Non è un dramma se il prossimo presidente della Commissione europea sarà eletto solo con una maggioranza qualificata. E' una possibilità che sta scritta nei trattati".