Ue, Merkel: "Juncker deve diventareil presidente della Commissione"

16:59 - Per Angela Merkel "Jean-Claude Junker deve diventare il nuovo presidente della Commissione europea". "Sto conducendo ora tutti i colloqui per questo obiettivo", ha ribadito la cancelliera tedesca, intervenendo alla giornata mondiale dei cattolici tedeschi a Ratisbona. Junker è il candidato del Partito Popolare Europeo alla presidenza della Commissione.

Per Merkel ci sono delle difficoltà oggettive "per cui io già lunedì sera non ho detto che Juncker sarà il prossimo presidente della Commissione. Ho sempre l'ambizione - cosa che finora ha caratterizzato l'Europa -, che le soluzioni vengano trovate insieme, senza imporle a nessuno".



Secondo la cancelliera, "ciò non vuol dire che si rinunci alle proprie posizioni. Ma che prima si tiri il respiro, ci si chieda cosa vogliano gli altri e quali obiezioni ci siano. L'Europa è molto faticosa, ma dall'altra parte è anche il garante del fatto che nessuno si senta escluso".