12:32 - Scontro tra Italia e Germania sul rigore e i conti pubblici dopo il discorso a Strasburgo di Matteo Renzi. "Il premier italiano dice che la fotografia dell'Europa è il volto della noia e ci dice cosa dobbiamo fare", ha ironizzato il presidente della Bundesbank Jens Weidmann a Berlino. "Se pensano di farci paura forse hanno sbagliato Paese - replica duramente Palazzo Chigi -. Sicuramente, ha sbagliato governo".

Le decisioni prese la settimana scorsa al vertice europeo, che hanno aperto ad una migliore uso della flessibilità, "contengono il pericolo che sia colto più che mai il pretesto per una interpretazione morbida" del fiscal compact, ha detto Weidman. "Questo penalizza la credibilità del patto di stabilità e crescita". Weidmann ha segnalato inoltre che i tassi sui titoli di stato di Italia e Spagna "non sono mai stati così bassi". Una situazione che non aiuta a irrobustire la volontà riformatrice dei paesi sovraindebitati: "C'è il timore che i tassi bassi non siano usati per consolidare i bilanci, quanto piuttosto per finanziare altre spese".



Davanti a una platea di conservatori della Cdu è intervenuto anche il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble. "Bisogna attenersi a quello che è stato concordato", ha detto. "Ho parlato con il mio collega italiano Pier Carlo Padoan martedì e il tema che abbiamo affrontato era come si può migliorare l'implementazione in alcuni Paesi". "Rifiuto il tema della flessibilità - ha poi aggiunto -. Abbiamo bisogno di crescita questo sì, e di investimenti".



Mogherini: "Nessuna crisi, si discute" - A gettare acqua sul fuoco è arrivata poi il ministro degli Esteri Federica Mogherini: "Non c'è una crisi diplomatica" con la Germania, ma una "discussione politica", anche con altri paesi, su come "interpretare il patto di stabilità". L'Italia "sta esercitando un peso europeo nuovo, che apre interessanti possibilità". L'importante è avere un "filo diretto" con Berlino, ha aggiunto.



Padoan: "Nessun problema con Berlino" - "Non c'è nessun problema con la Germania. Ieri ho avuto un lungo colloquio con il mio amico Schaeuble. Non c'è nessun problema". Lo ha assicurato anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan rispondendo ai cronisti a margine di un convegno Bei-Cdp.