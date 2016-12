10 settembre 2014 Ue, Juncker presenta la nuova Commissione Nella squadra nove donne con posti chiave Il francese Pierre Moscovici si occuperà di Economia. Mogherini: "Dopo fiducia europea mi dimetto dalla Farnesina" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:26 - "E' stata un'impresa ottenere commissari di sesso femminile, ma ora sono nove e tutte con portafogli chiave". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, al termine della presentazione della sua squadra. La danese Margrethe Vestager è il nuovo commissario alla Concorrenza, la polacca Elzbieta Bienkowska a Mercato unico e Industria, la belga Marianne Thyssen al Lavoro. Il francese Pierre Moscovici si occuperà di Economia.

Il finlandese rigorista Jyrki Katainen sarà invece il vicepresidente coordinatore di tutti i principali portafogli economici della nuova Commissione targata Juncker. Mentre il conservatore inglese Jonathan Hill è il commissario europeo ai Servizi finanziari. Il popolare tedesco Gunter Oettinger sarà il commissario per l'Economia digitale. La ceca Vera Jourova sarà commissario alla Giustizia.



Il greco Dimitris Avramopoulos sarà commissario all'Immigrazione e agli Affari interni La liberale svedese Cecilia Malmstrom sarà la commissaria al Commercio. Il popolare spagnolo Miguel Arias Canete sarà commissario al Clima e all'Energia. Il conservatore ungherese Tibor Navracsics sarà commissario con delega alla Scuola, Cultura e Giovani. La romena Corina Cretu sarà commissario per le Politiche regionali. L'irlandese Phil Hogan sarà commissario all'Agricoltura.



Juncker loda Mogherini: "E' ultracompetente" - Tra le donne anche Federica Mogherini, designata agli Esteri e alla Difesa. "Non sono sorpreso dalle sue qualità, ma da certi commenti che hanno accompagnato" la sua candidatura. E' ultracompetente", afferma Jean Claude Juncker dicendosi "felice" che l'italiana avrà l'ufficio nel palazzo Berlaymont e "parteciperà di piu'" ai lavori della Commissione.



Sette i vicepresidenti della Commissione - Sono sette i vicepresidenti della Commissione Ue guidata da Jean Claude Juncker. L'olandese Frans Timmermans sarà vicepresidente vicario. Tra loro, oltre a Federica Mogherini, la bulgara Kristalina Georgieva (Bilancio e Risorse umane), la slovena Alenka Bratusek (Unione energetica), il finlandese Jirky Katainen (Lavoro, Crescita, Investimenti e competitivit), il lettone Valid Dombrovskis (Euro e Dialogo sociale) e l'estone Andrus Ansip (Mercato unico digitale).



Mogherini annuncia le dimissioni - Intanto Federica Mogherini, designata vicepresidente della Commissione Ue responsabile per la politica estera, secondo fonti italiane presenterà le dimissioni da ministro degli Esteri dopo la "fiducia" all'esecutivo presieduto da Jean Claude Juncker che la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo voterà il 21 o 22 ottobre.