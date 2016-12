Ue, David Cameron chiama Juncker

21:02 - Il premier britannico David Cameron ha telefonato a Jean-Claude Juncker per complimentarsi dopo che si è assicurato la candidatura a presidente della Commissione europea. E' quanto ha affermato un portavoce di Downing Street, sottolineando che i due "hanno discusso di come possono lavorare insieme per rendere l'Ue più competitiva e flessibile". Cameron "ha poi accolto l'impegno di Juncker a trovare un giusto accordo per la Gran Bretagna".