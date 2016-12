16:15 - L'Unione europea "accoglie con favore" l'accordo siglato tra Ianukovich e le opposizioni che potrebbe riportare la tranquillità in Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo, Herman van Rompuy, lancia però un avvertimento: "Ora è responsabilità di tutte le parti essere coraggiose e trasformare le parole in fatti. L'intesa rappresenta un compromesso necessario per lanciare l'indispensabile dialogo politico".