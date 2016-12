Ucraina,vivo manifestante scomparso

00:44 - Visibilmente provato, con addosso una maglia insanguinata, con un orecchio mozzato e con segni di violenza sul volto. Ma vivo. Dopo più di otto giorni dalla sua scomparsa, Dmitro Bulatov, uno dei leader della protesta antigovernativa in Ucraina, è stato ritrovato in un paesino vicino a Borispil, nei pressi di Kiev. Secondo i media locali, è stato rapito e torturato per giorni da uno "squadrone della morte" composto da uomini dall'accento russo.