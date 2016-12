23 agosto 2014 Ucraina, via a "ritiro" di camion russi

16:33 - I primi trentaquattro camion del convoglio umanitario russo arrivati venerdì a Lugansk sono ritornati in Russia dopo aver consegnato gli aiuti alle popolazioni civili dell'est dell'Ucraina malgrado le proteste di Kiev e le critiche occidentali. Lo riferiscono osservatori dell'Osce, secondo quanto rendono noto alcuni media russi. Intanto, la cancelliera tedesca, in visita ufficiale a Kiev, ribadisce: "L'integrità del territorio è essenziale".

Il convoglio russo è in totale composta da 280 camion. I mezzi che hanno fatto ritorno in patria hanno varcato il confine russo-ucraino al checkpoint di Donetsk-Izvarino.



Venerdì Usa e Ue avevano criticato come una violazione di sovranità la decisione unilaterale di Mosca di far entrare il convoglio in territorio ucraino dopo una settimana di attesa alla frontiera. Una "provocazione e una violazione della sovranità dell'Ucraina e dell'integrità territoriale", avevano affermato il presidente Usa Barack Obama e la cancelliera tedesca Angela Merkel, sottolineando come la mossa di Mosca rappresenti una "escalation pericolosa".



Merkel a Kiev: "Essenziale integrità territorio" - "L'integrità territoriale in Ucraina è essenziale". Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa con il presidente ucraino Petro Poroshenko, a Kiev. Per la cancelliera tedesca "deve essere assicurato l'effettivo controllo della frontiera russo-ucraina", anche con l'ausilio di "droni per monitorare il confine", attraverso il quale, secondo Kiev, Mosca continua a passare armi e uomini destinati ai ribelli filorussi dell'est del Paese.



"Cessate il fuoco bilaterale" - Angela Merkel ha poi chiesto il cessate il fuoco "bilaterale" nell'est dell'Ucraina, ribadendo la necessità di un controllo effettivo della frontiera russo-ucraino nell'est del Paese



Nessuna nuova sanzione alla Russia - La cancelliera tedesca ha escluso nuove sanzioni contro la Russia, almeno da parte di Berlino, in seguito al riacuirsi del conflitto ucraino. "Da parte mia, voglio dire che non si tratta di nuove sanzioni da parte della Germania", ha detto rispondendo a una domanda su eventuali nuove sanzioni.



Bombardamenti a Donetsk: sterminata famiglia - Altri tre civili, fra cui un bambino, stato stati uccisi da un bombardamento di artiglieria su Donetsk. La roccaforte dei ribelli filorussi è assediata da giorni dalle forze di Kiev. Lo ha constatato l'Afp. Secondo testimoni, si tratta di un'intera famiglia. Altri tre civili erano stati uccisi in mattinata.