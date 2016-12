15:30 - John Kerry incontrerà a Parigi il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov per discutere sulla crisi in Ucraina. Di ritorno dall'Arabia Saudita infatti, il segretario di Stato Usa ha cambiato all'improvviso il suo programma di viaggio. Non tornerà dunque subito a Washington, ma devierà verso la Francia, dove domenica o lunedì vedrà Lavrov, come riferiscono fonti del suo entourage.