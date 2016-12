Ucraina, Usa: "La Russia pagherà"

00:26 - "In violazione di tutti i suoi impegni e della legge internazionale", la Russia ha inviato in Ucraina "veicoli militari dipinti in modo da sembrare camion civili". Lo ha detto la portavoce del Consiglio per la sicurezza della Casa Bianca, Caitlin Hayden. "La Russia deve rimuovere i suoi veicoli e il suo personale dal territorio dell'Ucraina immediatamente". Gli Usa, ha aggiunto, condannano questa azione "per cui la Russia pagherà ulteriori conseguenze".