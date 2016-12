Ucraina, Usa contro Mosca: "Ci sono le prove che sparano oltre il confine"

21:31 - Gli Stati Uniti dispongono di prove che l'artiglieria russa sta sparando oltre il confine ucraino per attaccare l'esercito di Kiev. Lo riferisce il dipartimento di Stato americano. In mano agli uomini dell'intelligence Usa, secondo quanto spiegato dal portavoce del dipartimento, Marie Harko, anche prove che Mosca ha intenzione di inviare altri lanciarazzi ai separatisti filorussi dell'est dell'Ucraina.

A Kiev, intanto, un terremoto politico si abbatte sul Paese in piena crisi con la ribellione dei separatisti dell'est. Il primo ministro ucraino Arseni Iatseniuk ha annunciato le sue dimissioni dopo la fuoriuscita di due partiti dalla coalizione parlamentare, il partito Udar dell'ex campione di boxe Vitaliy Klitschko e il partito nazionalista Svoboda, che hanno abbandonato la coalizione stamattina. La decisione di Iatseniuk apre la porta a elezioni legislative anticipate.



Secondo la legge ucraina, si voterà se entro 30 giorni il Parlamento non riuscirà a formare una nuova coalizione in grado di governare. Il presidente della Camera Oleksandr Turcinov ha chiesto ai due partiti fuoriusciti di presentare entro venerdì le loro candidature per un eventuale incarico di premier ad interim. Il colpo di scena nella politica ucraina già segnata dalla profonda crisi con i ribelli autonomisti dell'est, segna un'ennesima frattura, stavolta all'interno dello schieramento filo-occidentale.