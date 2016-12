16:30 - La Russia lancia un ultimatum ai militari ucraini presenti in Crimea. Il comandante della flotta russa del Mar Nero, Aleksander Vitko, ha intimato ai soldati presenti nella regione di arrendersi entro le 5, minacciando, in caso contrario, un assalto ai reparti dell'esercito di Kiev in tutta la Crimea. A renderlo noto è stata Interfax, che ha citato il ministero della Difesa ucraino.