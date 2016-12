Ucraina, ucciso leader nazionalista

09:44 - Oleksandr Muzichko, leader locale ucraino del movimento nazionalista "Pravii Sektor", è stato ucciso in una sparatoria con la polizia a Rivne, nella parte nord-occidentale del Paese. L'uomo, detto "Sachko il Bianco", era il coordinatore regionale del gruppo. Secondo il vice ministro dell'Interno, Volodimir Ievdokimov, Muzichko "era ancora in vita" nel momento in cui è stato arrestato ed è morto successivamente, in seguito alle ferite riportate.