11:09 - Il premier polacco Donald Tusk, nominato presidente del Consiglio Ue, ha messo in guardia dalla guerra in Ucraina e da atteggiamenti di "ingenuo ottimismo" in Europa. "Non si deve ripetere in Ucraina il settembre 1939", ha detto parlando a Danzica in occasione di una commemorazione dell'attacco tedesco alla Polonia di 75 anni fa.