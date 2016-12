Ucraina, truppe russe rientrano

23:49 - Le truppe russe impegnate in manovre militari vicino al confine con l'Ucraina sono rientrate nelle loro caserme secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu. "Non appena le autorità ucraine hanno dichiarato che non avrebbero utilizzato le unità militari regolari contro la popolazione inerme, le truppe russe sono rientrate", ha spiegato Shoigu. Mosca, secondo il Pentagono, ha quindi garantito che non invaderà l'Ucraina.