12:12 - Sulla crisi Ucraina c'è "crescente preoccupazione per ciò che la Russia sta facendo". A esprimere i timori dell'Unione europea è l'alto rappresentante per la politica estera, Catherine Ashton, che ha ribadito un "appello alla calma rivolto a tutti". "L'obiettivo nella riunione in programma a Ginevra - ha poi aggiunto - è far scendere la tensione". Al tavolo mercoledì saranno seduti Usa, Ue, Ucraina e Russia.