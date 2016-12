19:29 - Angela Merkel e Vladimir Putin hanno discusso al telefono sul caso Ucraina, esprimendo entrambi soddisfazione per l'accordo raggiunto allo scopo di inviare a Kiev (ma non in Crimea) una missione Osce. I due leader, come precisa un comunicato emesso dal Cremlino, "si sono confrontati sulla situazione seguita alla riunificazione della Crimea alla Federazione russa".