21:23 - Telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e la cancelliera tedesca Angela Merkel per fare il punto sulla crisi in Ucraina. La Merkel ha fatto "appello a Putin perché agisca sui separatisti per una tregua da entrambi i lati" in Ucraina. La cancelliera si è poi "mostrata preoccupata del fatto che dalla Russia vengano consegnati rinforzi ai separatisti nel Donbass".