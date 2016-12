08:18 - Il premier dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Aleksandr Zakharchenko, ha sostenuto alla tv Rossia 24 che circa 3-4mila volontari russi combattono con la milizia indipendentista locale. Tra loro, ha ammesso, militari russi in pensione e "soldati in servizio" che "vengono a combattere per la nostra libertà invece di far vacanza".