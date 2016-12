Il neo-premier della Crimea, Sergei Aksionov (eletto dal parlamento occupato dai militanti filo-russi), ha chiesto l'aiuto del presidente russo, Vladimir Putin, per restaurare la "pace e la calma". Putin ha chiesto e ottenuto dal Parlamento l'autorizzazione all'invio di truppe. Per Kiev 30 blindati russi e seimila soldati sarebbero già partiti alla volta della Crimea. E da Kiev replica il primo ministro: "Pronti alla guerra". Telefonata tra Putin e Obama: "Proteggiamo i nostri interessi".

00:54 Obama chiama Francia e Canada

Barack Obama ha parlato prima con il suo omologo francese Francois Hollande, quindi con il primo ministro canadese Stephen Harper, e tutti e tre hanno espresso la loro "profonda preoccupazione" per l'intervento russo in Ucraina. "I tre leader - sottolinea la Casa Bianca - hanno convenuto che l'integrità e la sovranità territoriale dell'Ucraina deve essere rispettata".

00:00 Ban: appello a Putin a dialogo con Kiev

"Ho lanciato un appello al presidente Putin a impegnarsi con urgenza in un dialogo diretto con le autorità di Kiev": lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, nel corso della conversazione telefonica con il presidente russo.

23:59 Obama a Putin: pronti ad aiutare governo Kiev

Il popolo ucraino ha il diritto di determinare il proprio futuro. Lo ha ricordato Barack Obama a Vladimir Putin, nel corso della loro lunghissima telefonata. Il presidente Obama ha deciso che la sua amministrazione continuerà a lavorare con urgenza con i suoi partner internazionali per fornire supporto al governo ucraino, tra cui un assistenza tecnica e finanziaria.

23:43 Obama a Putin: sì a difesa pacifica minoranze russe

La Russia difenda le popolazioni di etnia russa e minoritarie in Ucraina, il modo appropriato e pacifico, attraverso l'impegno diretto del governo dell'Ucraina e l'invio di osservatori internazionale sotto l'egida del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dell'Osce. Lo ha detto Barack Obama a Vladimir Putin.

23:39 Obama a Putin: forze armate tornino in basi

Gli Stati Uniti invitano la Russia a far calare la tensione ritirando le sue forze armate e farle rientrare nelle basi in Crimea in modo da fermare ogni loro interferenza in qualsiasi altro luogo all'interno dell'Ucraina. Lo ha detto Barack Obama a Vladimir Putin.

23:30 Mogherini condanna escalation

La necessità di garantire unità, sovranità, inclusività e integrità territoriale dell'Ucraina è stata sottolineata dal ministro degli Esteri Federica Mogherini in una "conference call" con l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera Ashton e con alcuni colleghi, tra cui Kerry, Hague, Fabius e Sikorski. Ogni violazione di questi principi, ha sottolineato Mogherini sarebbe del tutto inaccettabile.

23:29 Obama a Putin: Usa fuori da riunioni su G8

Gli Stati Uniti non parteciperanno alle prossime riunioni preparatorie per il G8. Lo ha detto Barack Obama a Vladimir Putin. Queste violazioni continue da parte della Russia del diritto internazionale - sostiene Obama - porteranno ad una maggiore isolamento politico e economico di Mosca.

23:22 Obama a Putin: condanniamo blitz

Gli Stati Uniti condannano l'intervento militare russo nel territorio ucraino. Lo ha detto Barack Obama a Vladimir Putin nel corso della loro telefonata durata 90 minuti. Lo rende noto la Casa Bianca.

23:11 Ban Ki-moon ha parlato con Putin

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin sulla situazione in Ucraina.

23:11 Usa: intervento Russia privo basi legali

"L'intervento della Russia in Ucraina è privo di basi legali, e deve finire": lo ha detto l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Samantha Power, chiedendo che vengano inviati immediatamente controllori di Onu e Osce nell'ex repubblica sovietica.

22:55 Putin chiama Obama: proteggeremo i nostri interessi

La Russia si riserva di proteggere i suoi interessi in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una telefonata con il presidente Usa Barack Obama. Lo fa sapere il Cremlino in un comunicato.

22:44 Riunione straordinaria della Nato

Gli ambasciatori Nato a Bruxelles terranno domenica una riunione straordinaria dedicata all'Ucraina. Lo ha reso noto con un tweet il segretario generale dell'Alleanza Anders Fogh Rasmussen. "Il Consiglio si riunirà domani, seguito da un incontro della commissione Nato-Ucraina".

22:34 Ucraina. 15mila soldati russi già in Crimea

Quindicimila soldati russi sono già in Crimea. Lo denuncia l'ambasciatore ucraino all'Onu Yuriy Sergeyev citato dalla Cnn.

22:17 Ucraina chiede aiuto a Ue, Usa e Nato

L'Ucraina chiede a Ue, Usa e Nato di valutare tutti le possibili opzioni per proteggere la sua integrità territoriale. E' l'appello del ministro degli Esteri ucraino Andrei Deshizia citato dalla Bbc.

20:49 Premier Ucraino: se Russia interviene è guerra

Se la Russia desse corso all'invio di truppe autorizzato oggi dal senato di Mosca su richiesta del presidente Vladimir Putin sarebbe "la guerra". Lo dice il premier ucraino, Arseni Iatseniuk, aggiungendo peraltro di non credere che un intervento militare russo ci sarà davvero.