Ucraina, scazzottata tra parlamentari

12:15 - La guerra civile in Ucraina non poteva non avere ripercussioni in Parlamento. E' così che il leader populista del Radical Party Oleh Lyashko durante una discussione con il deputato degli indipendentisti Oleksandr Shevchenko (nulla a che vedere col calciatore) viene colpito in faccia con un pugno che lo stende facendolo barcollare. Il tutto davanti alle telecamere che riprendono tutto. Il video ripreso giovedì ovviamente sta facendo il giro del web.