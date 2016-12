Ucraina, sanzioni Usa contro Mosca

22:35 - Gli Stati Uniti hanno inasprito, secondo il New York Times, le sanzioni contro la Russia per la crisi in Ucraina. Si tratta di interventi mirati (e coordinati con l'Europa) contro alcune grandi banche e società dei settori energia e difesa. Secondo il quotidiano Usa, anche l'Ue si sta muovendo, anche se non con sanzioni così dure, in quello che viene letto come un "segno della continua solidarietà contro le provocazioni della Russia in Ucraina".