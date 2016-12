18:56 - La Russia e gli Stati Uniti negoziano per una soluzione della crisi ucraina, ma non hanno un "piano unico" basato sulla proposta americana. Lo ha spiegato il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov. "Abbiamo visioni diverse della situazione. C'è un scambio di vedute ma non si può dire che c'è un approccio comune", ha sottolineato Ryabkov citato dall'agenzia di stampa, Ria Novosti.