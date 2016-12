16:25 - La Russia smentisce di aver inviato in Ucraina rinforzi militari (ossia "150 mezzi blindati, tra cui 30 carri armati, e 1.200 uomini addestrati per quattro mesi") come aveva annunciato sabato il nuovo premier dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Aleksandr Zakharcenko. "Lo abbiamo ribadito più volte: non abbiamo spedito nessuna fornitura militare", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.