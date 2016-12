Ucraina, russi occupano scalo aereo

07:25 - Militari russi hanno preso il controllo dell'aeroporto di Belbek, vicino a Sebastopoli, in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia di stampa Interfax citando fonti militari, secondo cui l'azione serve per "prevenire l'arrivo di militanti". Lo scalo, di proprietà dell'aeronautica ucraina, è presidiato lungo tutto il perimetro. C'è pure un blindato. In precedenza uomini non identificati si sono impossessati dell'aeroporto di Simferopol.