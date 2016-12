Ucraina,riunione ministri esteri Ue

11:54 - A seguito delle violenze scoppiate in Ucraina, Catherine Ashton ha convocato un Consiglio dei ministri degli Esteri europei straordinario. La riunione si terrà giovedì alle 14. Intanto il presidente ucraino, Viktor Ianukovich, in ricordo delle 25 vittime degli scontri di Kiev ha proclamato per domani un giorno di lutto nazionale. Papa Francesco ha infine rivolto un appello a tutte le parti affinché cessi ogni azione violenta e si cerchi la pace.