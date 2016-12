00:12 - Sono ricominciati nella notte gli scontri a Kiev fra polizia e manifestanti dell'opposizione. In via Grushevski, davanti allo stadio della Dinamo Kiev, i dimostranti hanno incendiato una barriera di pneumatici, creando una cortina di fuoco e fumo fra loro e i poliziotti, e hanno lanciato molotov e fumogeni. La polizia ha usato un cannone ad acqua per spegnere le fiamme.